Внешний анализ коррупционных рисков в сфере трудовых отношений проводится впервые. Неэффективное использование бюджетных средств и фиктивные рабочие места — это основные риски взяточничества, которые выявили борцы с коррупцией.

Жаркын Галымов-руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции СКО:

— В ходе предварительного мониторинга установлена рисковая зона, связанная с выделением бюджетных средств на подъемные. Нормативный пробел позволят получить свыше 80 тысяч тенге и уволиться в тот же день без возмещения выданных бюджетных средств.



Внешний анализ проводится в соответствии с утвержденными типовыми правилами. С ними антикоррупционщики ознакомили госслужащих, работающих в этой сфере. Главная цель аналитической работы — борьба не с последствиями, а с причинами возникновения коррупции. В свою очередь, руководители управлений готовы сотрудничать.

Алмаз Кошманов- руководитель управления координации занятости и социальных программ СКО:

— От нас необходимое содействие будет обеспечено. Практика такая имеется, анализ мы уже проводили, в итоге которого выявили 9 коллизий. Мы всячески готовы к этой работе и сами в этом заинтересованы.

Анализ коррупционных рисков в сфере занятости и трудовых отношений планируют вести на протяжении месяца.

Жанель Бисенбаева