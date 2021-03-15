Көрісу күні отметили члены областного совете ветеранов

Культура

21:02 15 Марта 2021

Көрісу күні отметили и в областном совете ветеранов. Представители старшего поколения тоже ждут Наурыз мейрамы.

В День приветствия принято пожимать друг другу руки, прощать все обиды, рассказывают они. Ну и , конечно, какой праздник без щедрого дастархана: баурсаки, бешбармак, кумыс. На столе традиционные национальные рецепты. Гости пробуют угощения.

Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:

—  В целом Наурыз мейрамы — это пробуждение всего живого. Это весенний праздник. Люди пробуждаются после долгой зимы, встречаются. Самое главное, это первый день 14 марта — это день встречи.

Анастасия Остертак

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