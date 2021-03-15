C 1 апреля за услуги вывоза мусора платить будет каждый житель Рабочего поселка

Новости МТРК

21:06 15 Марта 2021

Всего четверть жителей Рабочего посёлка оплачивают квитанции за вывоз мусора. Остальные же услугами пользуются, однако, заключать договор с предприятиями не торопятся.

Это и стало причиной образования стихийных свалок в частном секторе. В обслуживающей организации посёлка — ТОО «Коммунхоз» отмечают, что этих средств не хватает даже на обслуживание техники. Поэтому теперь за вывоз твердых бытовых отходов будет платить каждый житель микрорайона. В месяц с человека — 234 тенге. Правило вводят с 1 апреля. Сейчас в Рабочем посёлке около 130 специальных контейнеров, в скором времени планируется установить еще 90.

Мухит Молдахметулы- директор ТОО «Коммунхоз «:

— В Рабочем посёлке на данный момент проживают 23 тысячи человек. Из них оплачивают только 6 тысяч. Нашей организации это нерентабельно. Мы не можем оплатить заработную плату рабочим. 

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