Турецкие инвесторы вложили 115 млрд тенге в строительство больницы в СКО

Возведение многопрофильной больницы начали год назад. За это время подготовили стройплощадку, вырыли котлован. Все 6 тысяч свай забили, начали заливать бетон.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Много было людей, которые не верили в реализацию этого проекта. Думали, что остановится. Хочу огорчить всех скептиков. Идёт строительство полным ходом.

И даже капризы погоды не помеха. Установили спецпалатку. Внутри держится температура +15 градусов. Идеально для работы с бетоном.

Больница откроет свои двери в следующем году. Это будет самая современная лечебница среди регионов страны, отмечает глава региона. Оборудование по последнему слову техники. Медицинское обслуживание как в европейских госпиталях. В СК откроют больницу международного уровня.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Эта задача, которую мы для себя поставили 2 года назад. Мы её постепенно достигаем. И она будет достигнута, я вас в этом уверяю. Наши люди никуда не должны уезжать в поисках лучшего медицинского обслуживания. Напротив, к нам будут приезжать и лечиться. Люди, приезжающие из заграницы, будут получать это платно. А жители нашей области все медицинские услуги будут получать бесплатно за счёт фонда.

Территория больницы 90 тысяч квадратных метров. В возведении задействуют не менее 500 строителей. Напомню, это проект государственно-частного партнёрства. Инвесторами выступила турецкая компания «YDA Holding». Они вложили 115 млрд тенге.

Айгерим Мукашева