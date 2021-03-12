Штраф в размере 20-30 МРП заплатят предприниматели за несвоевременную уборку снега на своих территориях

Разное

22:00 12 Марта 2021

За последние несколько недель осадков выпало так много, что нелегко приходится и коммунальщикам. Работа по очистке улиц от снега идет круглосуточно.

Принялись за уборку сугробов на своих территориях и предприниматели областного центра. Многие за свои средства нанимают спецтехнику и вывозят снег на полигоны. Если этого не делать своевременно, то придётся заплатить штраф до 90 тысяч тенге. Но, судя по данным полиции, бизнесмены к этому делу подходят со всей ответственностью. С начала года к административной ответственности привлекли всего лишь 1 человека.

 

 

Абай Альжанов

 

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