С 10 по 12 марта в городском кардиологическом центре бесплатный прием североказахстанцев вели столичные врачи

Консультировали 3 специалиста из медицинского научного центра города Нур-Султана: кардиолог, кардиохирург и терапевт. Принимали пациентов они с 9 утра до 6 вечера. За 3 дня доктора оценили состояние здоровья порядка 100 человек. Были среди них и те, кто страдает тяжелыми сердечными- сосудистыми заболеваниями. Надо сказать, медицина в Северном Казахстане развивается быстрыми темпами, но, тем не менее люди все еще нуждаются в оперативных вмешательствах на республиканском уровне, отмечает Ержан Сапарбай.

Ержан Сапарбай, врач-кардиохирург АО»Национальный научный медицинский центр»:

— Им было выдано направление на госпитализацию на квотной основе по порталу, а также административные квоты, это благодаря нашему медицинскому научному центру, чтобы быстро и своевременно оказать помощь. Также по УЗИ- диагностике были выявлены у многих пороки сердца, которые тоже нуждаются в оперативном лечении, и еще другие заболевания, у пациентов, которые нуждались в диагностике, но у них не было возможности.

Анжелика Сычёва