Для студентов строительной отрасли провели ярмарку вакансий

Общество

21:48 12 Марта 2021

Адлет Борашов на днях окончил Петропавловский строительно-экономический колледж и уже успел получить ряд достойных предложений от работодателей. Будущий техник-строитель к выбору организации, где хочет начать свою трудовую карьеру, подошел ответственно. Тщательно изучил соцпакеты предприятий, побеседовал с представителями, задал интересующие вопросы. Из 18 предложенных вариантов Адлету приглянулся только один.

Адлет Борашов- выпускник Петропавловского строительно-экономического колледжа:

 — Я остановился на предприятии «металлоконструкции», профессия-инженер-проектировщик. Собеседование прошло успешно. Теперь в понедельник, я буду собирать документы, и подавать на официальное трудоустройство.

Рассказать об условиях работы и имеющихся вакансиях пришли представили 18 организаций. Если работодателям требуются перспективные кадры, то студентам — уверенный старт в карьере.

Куат Тажибаев- заместитель директора по учебно-производственной работе Петропавловского строительно-экономического колледжа :

— Мы с этими работодателями сотрудничаем давно. С ними заключены договоры. Наши студенты сначала проходят практику, и большая часть там же и остается. На сегодняшний день мы обучаем техников, технологов, мастеров широкого профиля.

В ежегодной ярмарке вакансий приняли участие порядка 100 студентов строительной отрасли, 70 % из которых уже определились с выбором.

 

 

 

Жанель Бисенбаева

 

 

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