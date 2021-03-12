Более 4 тысяч петропавловцев не заплатили налоги за транспортные средства

Новости МТРК

21:51 12 Марта 2021

Напомним, что налог нужно перечислить в государственную казну до 1 апреля текущего года. В случае задержки оплаты к существующей сумме будет добавлена пеня, кроме того законодательством предусмотрено направление материалов в органы исполнительного производства. Погасить долги по всем видам налогов можно при помощи мобильного приложения «e-Salyq Azamat», а также приложений банков второго уровня.

Дамир Байсалбаев, главный специалист управления департамента государственных налогов по СКО:

— Сообщаем, что 25 февраля текущего года, истёк срок внесения платы за пользование земельными участками. Призываем в кротчайшие сроки внести платежи. По всем интересующим вопросам просим обращаться по номеру 46-60-29, 46-60-75.

 

 

 

Анжелика Сычёва

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