Для студентов строительной отрасли провели ярмарку вакансий

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Адлет Борашов на днях окончил Петропавловский строительно-экономический колледж и уже успел получить ряд достойных предложений от работодателей. Будущий техник-строитель к выбору организации, где хочет начать свою трудовую карьеру, подошел ответственно. Тщательно изучил соцпакеты предприятий, побеседовал с представителями, задал интересующие вопросы. Из 18 предложенных вариантов Адлету приглянулся только один.

Адлет Борашов- выпускник Петропавловского строительно-экономического колледжа:

— Я остановился на предприятии «металлоконструкции», профессия-инженер-проектировщик. Собеседование прошло успешно. Теперь в понедельник, я буду собирать документы, и подавать на официальное трудоустройство.

Рассказать об условиях работы и имеющихся вакансиях пришли представили 18 организаций. Если работодателям требуются перспективные кадры, то студентам — уверенный старт в карьере.



Куат Тажибаев- заместитель директора по учебно-производственной работе Петропавловского строительно-экономического колледжа :

— Мы с этими работодателями сотрудничаем давно. С ними заключены договоры. Наши студенты сначала проходят практику, и большая часть там же и остается. На сегодняшний день мы обучаем техников, технологов, мастеров широкого профиля.

В ежегодной ярмарке вакансий приняли участие порядка 100 студентов строительной отрасли, 70 % из которых уже определились с выбором.

Жанель Бисенбаева