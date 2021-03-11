В СК выросла цена на бензин и дизтопливо

Абай Альжанов, корреспондент:

— В СК 2-ой год подряд дорожает бензин. Средняя стоимость 1 литра популярной 92-ой марки выросла на 5 тенге и составляет 160 тенге. Повысился ценник и 95-го. Автомобилисты отдают 176 тенге за литр. Дизельное топливо ещё дороже и оценивается в 185 тенге. Чем вызваны изменения? Сейчас узнаем.

Причину повышения тарифов специалисты сравнивают с цепной реакцией. Проще говоря, изначально цены подняли нефтеперерабатывающие заводы- производители. Вместе с этим повысилась цена перевозки топлива. Отсюда и цифры на информационных табло АЗС неприятно удивляют.

Фархат Ибраев, заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально- инновационного развития СКО:

— Что касается запасов ГСМ, то бензина АИ-92 у нас насчитывается 5 тысяч тонн, дизельного топлива- 5 тысяч тонн и зимнего дизтоплива более 30 тонн. В нашей области присутствует бензин отечественного производителя. Это заводы в Павлодарской и Атырауской области.

Североказахстанцы обеспокоены. Повышение цены на топливо сильно ударит по «карману». Арифметика проста: дорожает бензин — значит и продукты питания, товары и прочие услуги, цены на которые итак в последнее время «кусаются».

— Сами производим, сами затем покупаем дороже. Вот вся проблема. Сейчас повысилась на 2 тенге, завтра ещё на 4, затем сравняемся с Европой. В конце месяца будет видно. В день по 40 тенге будет накапливаться, в месяц это 1200 тенге.

— У меня есть легковой автомобиль. За 2-3 дня расходую 30 литров бензина. Получается, недорого выходит, если заправляешь немного. А если часто ездить? По карману высокая цена будет бить. Надеюсь, на другие услуги она не повысится.

Всего в области функционируют 105 АЗС. 37 из них — в Петропавловске, остальные — в районах.

Абай Альжанов