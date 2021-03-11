В Молдавии нашли останки североказахстанского бойца Ивана Чередника

В начале марта в семье Владимира Чередника произошло настоящее чудо. Волнительное и радостное настолько, что сложно описать словами, эмоции переполняют. В канун международный женского деня Владимиру Николаевичу позвонили сначала поисковики из Павлодара и сказали, что в Молдавии нашли останки его деда. Затем на связь с ним вышли представители из Восточной Европы. Они объединили усилия со специалистами казахстанского правительства, чтобы спустя 76 лет отважный воин, как можно быстрее вернулся на Родину.

Владимир Чередник, внук Ивана Чередника:

— Он призвался в армию в 1941 году из с.Троицкого Пресновского района. Осталось у него трое детей — три сына. Он погиб в 1944 году 27 августа в бою в селе в Молдавии. Он был пулемётчиком, они сдерживали врага сутки. Ему за это орден ВОВ посмертно присвоили.

Владимир Чередник рассказывает о бое у молдавской реки Прут. Все детали он узнал из архивных документов. Летом 44-го части 209-го гвардейского стрелкового полка не давали противникам уйти, шли по их следам. 35-летний младший сержант Иван Чередник, который прошел всю войну, сражался на Юго-Западном фронте и под Сталинградом вместе со своими сослуживцами дал отпор врагу. Но, эта битва стала для него последней. По словам Владимира Чередника, останки его деда и еще 700 солдат Второй мировой, из которых 13 опознали, нашли русские и заграничные поисковики в поле в Молдавии. 2 года «гвардейскую» высоту, так это место назвали из-за страшных событий, которые происходили там в годы Великой Отечественной, осторожно, сантиметр за сантиметром исследовали эксперты.

Владимир Чередник, внук Ивана Чередника:

— Когда начали копать, появились останки солдат, ботинок, фляжка. Определить не могли личности, когда последнего доставали, была гимнастёрка, а в ней газета. В газете были завернуты награды. Сначала гвардейский орден без номера, потом значок «Отличный пулемётчик» потом медаль «За оборону Сталинграда», а последняя была медаль «За отвагу». Она была номерная. По ней определили деда.

Его боевых товарищей тоже теперь будет проще найти и вернуть родным и близким. К этой работе сейчас активно подключился архив министерства обороны России. Владимир Чередник очень ждет, когда останки его героя-гвардейца доставят в Казахстан. Семья захоронит их рядом с женой смелого бойца, которая вместе с сыновьями ждала и верила, что рано или поздно он обязательно вернется домой.

Дарья Пышмынцева