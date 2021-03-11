В казахском музыкально-драматическом театре им. С.Муканова прошла премьера спектакля «Толық адам»

— Спектакль очень понравился. Прошло довольно много времени, как мы не посещали театр. Очень рада, что теперь театры распахнули свои двери для зрителей.

— Сегодня актеры своей игрой донесли до нас слова назидания Абая. Постановка несет в себе глубокий смысл. Она затронула души каждого зрителя, и даже заставила прослезиться.

Изначально зрителям казалось, что спектакль пройдет в жанре комедии. Однако, по мере развития сюжетной линии, североказахстанцы поняли, что в постановке понимаются актуальные проблемы современного общества. К сожалению, сегодня не каждый обладает добродетельными качествами, которые воспевает великий Абай в словах назидания. «Он призывал молодое поколение стремиться к доброте, честности, трудолюбию, образованности», — рассказывает Асылхан Разиев. Актер исполнил одну из главных ролей. Его герой даже не имеет имени, только прозвище «Толық адам». Сегодня он достойно раскрыл образ человека, обладающего всеми духовно-нравственными качествами.

Асылхан Разиев — актер казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова

— В ходе подготовки к этому спектаклю, я многое узнал о великом Абае. Я понял, что он хотел донести до нас. Главная проблема, о которой он говорит — это наша образованность, культурность. Он стремился к тому, чтобы дети великой Степи обладали только положительными качествами и прививали их своим детям. Я очень рад, исполнить одну из главных ролей в этом спектакле, показать нашим зрителям добродетельного человека.

А вот Гульдана Аскарова сыграла роль человека, который всегда говорит правду, но, его никто не хочет видеть и слышать. Ее героиня — человек-невидимка, тоже без имени.



Гульдана Аскарова — актриса казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова:

— Готовилась к этому спектаклю в течение месяца. Конечно, были сложности, но, как без них. Я рада, что мне посчастливилось сыграть такую роль. Это очень необычный образ. Сегодня проблема моего персонажа актуальная. Общество не хочет слышать правду и старается не обращать внимание на таких людей. До этого я играла разные роли. Но, не встречала такого персонажа. Этот персонаж мне понравился больше.

Спектакль посвящен 175-летию Абая Кунанбаева. Однако, постановку в театре планировали представить на суд зрителя в прошлом году. Из-за пандемии коронавируса дату премьеры пришлось перенести.

Биржан Жалгасбаев — директор казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова:

— Режиссер спектакля — наш бывший коллега Фархат Молдагалиев. В настоящее время он работает в Молодежном театре г. Алматы. Некоторое время нам было трудно с постановкой. Однако, когда пришел Фархат, процесс подготовки пошел быстрее. Мы рады, что нашим зрителям понравилась эта постановка, которая несет в себе глубокий смысл. Рады, что наш театр наконец-то может принимать зрителей и ставить для них спектакли.



В театре планируют поставить спектакль, посвященный 30-летию Независимости нашей страны. Однако, дата премьеры еще неизвестна.

Алишер Ашимов