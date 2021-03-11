Новшества ЕНТ

В этом году последний звонок прозвенит почти для 3400 выпускников. Школьные консультации, репетиторы и сотни решённых тестов. Несмотря на эпидобстановку, ребята к сдаче главного экзамена усердно готовятся с самого начала учебного года. ЕНТ им предстоит сдавать не как раньше, в бумажном формате, а в электронном. Учащийся 11 класса СШ №6 имени Кожабергена жырау Алдияр Эрсаин в будущем мечтает стать врачом. Парень большой упор делает на химию. Говорит, наука сложная, требующая много внимания и усилий.

Алдияр Эрсаин, учащийся 11 класса средней школы №6 имени Кожабергена жырау:

— С 1 сентября мы начали учиться онлайн, и нам было тяжело сначала. Спустя пару месяцев, освоились, научились и начали готовиться к ЕНТ. Мы писали первые пробники, учили при помощи компьютеров, учителя скидывали тесты. И мы уже привыкли к работе за компьютером. И то, что мы будем писать ЕНТ за компьютером, нам будет гораздо легче.

С нововведением изменились и сроки тестирования. Теперь ЕНТ пройдет с 10 марта по 10 апреля. В текущем месяце пройдет тестирование для желающих поступить на платной основе, далее идут претендующие на грант. По желанию они могут сдать ЕНТ два раза: в апреле, мае или в июне, наилучший результат отправят на конкурс. Количество предметов остается прежним, как и проходной балл, а вот условия подачи на апелляцию изменили.



Дидар Смагулов, директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК, г. Нур-Султан :

— Результаты тестирования дети видят сразу же после завершения. И в течение 30 минут у них есть право обжаловать результат. Они видят вопросы и ответы. Если в прошлом году, чтобы подать на апелляцию, нужно было все запомнить, потом на следующий день прийти, то сейчас все намного проще.

Стоит отметить, что теперь выпускники сами определяют место и дату сдачи тестирования. Зарегистрироваться можно на сайте app.testcenter.kz.

Анастасия Остертак