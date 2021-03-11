Курсант военного института национальной гвардии РК Мадияр Жумагулов завоевал золотую медаль на первенстве страны по рукопашному бою

После занятий большую часть времени курсанты проводят здесь, в спортивном зале. Кто-то занимается волейболом или боксом, а кто-то — единоборствами. Прежде, чем начать тренировку, будущие офицеры делают разминочные упражнения.

Мадияр Жумагулов учится на 4 курсе Военного института. Недавно в первенстве страны по единоборствам, которое проходило в городе Талдыкоргане, Мадияр получил титул чемпиона по рукопашному бою. В весе 60 кг спортсмен провел 4 встречи, одержав абсолютную победу в каждой.

Мадияр Жумагулов, курсант Военного института НГ РК:

— К чемпионату республики я готовился примерно 4 месяца. Поэтому на самих соревнованиях чувствовал себя очень уверенно. Именно уверенность в своих силах и дала мне возможность показать такой результат. Из 4 моих соперников, 3-е — парни из других регионов, а 4-ый — мой земляк. Кроме того, он также, как и я, курсант Военного института.

Речь идет о Бахтияре Муратбеке. Правда, учится он на курс младше. Также, как и Мадияр, на первенстве страны Бахтияр показал блестящие результаты. 4 раза выходил в спарринг с соперниками. и как результат — одержал 3 победы. Лидерство уступил только в последнем бою Мадияру. Но о том, что проиграл, не жалеет.



Бахтияр Муратбек, курсант Военного института НГ РК :

— Для меня соревнования такого масштаба уже не первые. До поступления в Военный институт я уже выступал на первенстве страны по рукопашному бою. Там я занял 3 место. Еще тогда я поставил себе цель достичь большего результата. На этот раз на чемпионате Казахстана я занял 2 место. На этом не остановлюсь, буду тренироваться дальше. Моя цель — быть первым.

В целом, в соревнованиях, организованных для спортсменов в возрасте от 18 до 21 года, приняли участие около 300 спортсменов со всей страны. 5 из них -курсанты Военного института Национальной Гвардии РК.

Анжелика Сычёва