Главный санитарный врач области подписал новое постановление

Родителям и сопровождающим лицам по-прежнему вход запрещен. В традиционный формат обучения вернулись школьники. Снова за парты сядут учащиеся городских и сельских образовательных учреждений с контингентом до 300 человек. На комбинированном обучении всё еще остаются ребята с 1 по 5 классы. Количество детей в кабинете не должно превышать 25-ти. В смешанном формате продолжают учиться и выпускные классы-70% предметов в штатном, остальные 30 — в дистанционном режимах. Дополнительные занятия ребятам посещать разрешается, но с требованием — не более 15 человек в одном кабинете. Послабление касается не всех образовательных учреждений. На карантине находятся 5 школ.



Татьяна Горлова- и.о. руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Несмотря на такое пристальное внимание, 5 школ находятся на карантине- Кызылжарский район, Кустовская школа, Габита Мусрепова. У нас с 1 января по 11 марта заболели 120 учителей. Среди учащихся с 1 сентября заболели 633 ученика, 370 учились оффлайн, 260- онлайн.

Жанель Бисенбаева