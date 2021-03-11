Достижения СКО в сельскохозяйственной отрасли

Лидеры по диверсификации, внесению минеральных удобрений и инвестициям в отрасль сельского хозяйства. В прошлом году североказахстанские аграрии собрали 4,5 млн тонн зерна. Урожайность чуть выше 15 ц/га.

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— В текущем году по предварительным данным вся посевная площадь по области составит 4,2 млн.га (4248 тыс. га), зерновые будут размещены на площади — 3 млн.га (2 968,1 тыс. га). В рамках диверсификации сельскохозяйственных культур в текущем году площади масличных культур составят 914,5 тыс. га, или 21,5% от всей посевной площади.

Залог хорошего урожая — высококачественные семена. В текущем году планируется сортообновление довести до 9%. Для этого дополнительно завезут порядка 20 тысяч тонн семян элиты. Укрепят и техническую базу. Закупят 2100 комбайнов, тракторов, посевных комплексов и других агрегатов. Большие планы у СК и в животноводстве. В прошлом году начали строительство 11 современных молочных комплексов, 5 из которых уже запустили. Когда они выйдут на полную проектную мощность, производство молока вырастет на 17 тысяч тонн.

Ерболат Бекшенов, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— В область из-за пределов РК завезено более 2800 голов крупного рогатого скота из стран Европы и Российской Федерации. В текущем году с учетом переходящих проектов запланировано строительство 16 молочных комплексов на 10,4 тыс. голов — дополнительное производство 52 тыс. тонн молока.

В этом году в СК планируют произвести 633 тысячи тонны молока и 106 тысяч тонн мяса. Привезут свыше 5 тысяч голов КРС для увеличения численности поголовья. А для развития мясного птицеводства запланированы проекты двух бройлерных птицефабрик, мощностью 15 тысяч тонн мяса в год. Ежегодно растут и объёмы производства продуктов питания. Сливочного масла мы выпустили свыше 3,5 тысяч тонн. Это на треть больше, чем в 2019. На 20% увеличилось производство сыра и творога, на 61% сухого молока, на 40% консервов из мяса. Занимается управление и мониторингом неиспользуемых земель сельхозназначения. В прошлом году таких было на 15 тысячах га. Всего же в госсобственность вернули 38 тысяч га неиспользуемых земель. 12 тысяч из них — в судебном порядке.

Айгерим Мукашева