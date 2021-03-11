Аким области Кумар Аксакалов раскритиковал работу некоторых аграриев района М.Жумабаева

За трибуной выступает глава жумабаевцев. Кайрат Омаров подводит итоги социально-экономического развития за прошлый год. В главной отрасли экономики СК- сельском хозяйстве аграрии района показали результат, превышающий кампанию 2019-го. Собрали 445 тысяч тонн зерновых при урожайности 15 центнеров с гектара. Средняя зарплата в отрасли составила 146 тысяч тенге. Но, это только на бумаге. В реальности район находится в числе аутсайдеров по важным показателям.

Кайрат Омаров, аким района М.Жумабаева:

— Есть хозяйства, которые не применяют рекомендованные агротехнические приёмы и при равных погодных условиях получают низкую урожайность. В таких хозяйствах, как ТОО «Агрофирма Майбалык», «Раяна», «Салахадин», урожайность составила 6 ц/га. Есть ряд сельхозформирований, которые не занимаются разведением животноводства при больших угодьях. К сожалению, не все сельхозтоваропроизводители понимают плюсы в ведении молочного животноводства.

Складывается впечатление, что многие аграрии района то ли не хотят работать, то ли не заинтересованы в результате своего труда. Топчутся на одном и том же месте, кладут себе в карман многомиллионные субсидии от государства и вместе с этим тянут вниз экономику региона. А в итоге страдают жители. Аким области Кумар Аксакалов подверг жёсткой критике работу районного актива, который по сути не работал с нерадивыми сельхозтоваропроизводителями и потерял контроль над ситуацией.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Местный акимат должен предъявлять претензии хозяйствам, которые получают низкую урожайность в течение 3 лет. Но, почему-то ни одной претензии к этим товариществам, которые не работают, акимат не предъявляет. Кайрат Кайруллинович, объясните почему? Нужно было сразу отрабатывать этот вопрос. Вы на этой должности 2,5 года. Для чего Вас назначали?

Кумар Аксакалов подчеркнул, что земля принадлежит государству, и она должна приносить пользу жителям. Потому в отношении таких руководителей сельхозформирований будут приниматься строгие меры. В 20 раз увеличится налог на неиспользуемые земли, а ещё планируют запустить инновационный проект, позволяющий следить за состоянием каждого гектара земли.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Сегодня эти нерадивые сельхозтоваропроизводители обставляются множеством юристов. Не юристов надо нанимать, а агрономов и инженеров. За механизатора нужно держаться, создавать ему условия. Вокруг юристов нанимают для того, чтобы защищаться от народа. С этим мы будем бороться.

Обратил внимание аким области и на вопрос по водоснабжению сёл. В некоторых населённых пунктах, чтобы подвести воду в дом, жителям нужно заплатить до 150 тысяч тенге. Из этой суммы часть расходов берут на себя сельхозтоваропроизводители. Кумар Аксакалов выразил недовольство по поводу такой завышенной цены.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— 21 век. Заслужили люди, чтобы вода была в каждом доме. Это же зависит от вас. Я давал поручение пересмотреть проекты. Не пойдёт так. 150 тысяч тенге никто никогда, наверное, не заплатит, за редким исключением. Огромная сумма для человека, проживающего в селе. Что вы сделали для этого? Вы сумму озвучивали сумму в 20 тысяч тенге. Я отправлю людей, а потом это проверю!

От итогов прошедшего года к планам. В 2021-ом бюджет Северо-Казахстанской области составил 330 миллиардов тенге. Плюс к этой внушительной сумме добавится ещё до 100 миллиардов средств. Всё благодаря комплексному плану развития региона, разработанному правительством страны.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Это существенная поддержка. Комплексный план развития- поручение Президента страны. В течение 5-летнего периода по 100 млрд тенге будет ежегодно выделяться. Из республиканского бюджета на развитие СКО выделят 500 млрд. тенге, из местного- 50 миллиардов. 16 марта КПР будет утвержден на заседании правительства.

В рамках комплексного плана развития средства направят на такие важные сферы, как сельское хозяйство, промышленность, инфраструктуру. Большое внимание уделят благоустройству сёл и городов, ремонту и строительству социальных объектов.

Абай Альжанов