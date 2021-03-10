Соревнования по лыжным гонкам проходят в рамках Х зимней гимназиады среди школьников

Спорт

21:46 10 Марта 2021

Под номером 73 на финишную прямую выходит лыжник из Павлодарской области Сергей Коломников. 14- летний юноша этим видом спорта занимается 6 лет. Неоднократно участвовал в различных соревнованиях и занимал призовые места. На эти он готовился усиленно, ведь на кону кубок республиканской гимназиады. Два дня состязаний уже позади. Сергей показал себя в гонке и спринте коньковым стилем.

Сергей Коломников, участник соревнований, Павлодарская область:

— Я занял 24 или 25 место. Сегодня еще не знаю. Вчера еще приехал 20. Я постепенно стремлюсь вот 25,20. Сегодня мой результат попасть в 15 лучших. У меня соперники очень сильные, не уступают. Но, я стремлюсь попасть в 5-ку с призовым местом.

После юношей на стартовую линию встали девушки. Они должны максимально быстро преодолеть 3 километра. Сегодня у них классический стиль. 66 лыжниц борются за то, чтобы их имена попали в список лидеров. Всего в соревнованиях принимают участие 170 спортсменов из 10 областей страны.

Сергей Пермин- главный судья соревнований:

— 170 человек участвуют, это не плохо. Мы видим, что развитие лыжного спорта в Казахстане идет, появляется много спортсменов — участников. И есть здесь участницы чемпионатов мира, поэтому уровень довольно высокий.

В четверг спортсменов ждет эстафета, в этот же день соревнования по лыжным гонка завершатся. Победителей наградят кубками и медалями.

 

 

 

 

Анастасия Остертак

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