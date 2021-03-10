Полицейские задержали подозреваемых в незаконном отстреле косули

Правоохранительные органы

22:02 10 Марта 2021

9 марта в отдел полиции Тайыншинского района поступили сообщения жителей одного из сёл о том, что в окрестностях слышны выстрелы. Стражи порядка обнаружили место отстрела сибирской косули и задержали двоих мужчин.

Один из них — 36-летний владелец оружия. С места происшествия изъяты туша животного, снегоход, 2 стреляные гильзы, зарегистрированное двуствольное ружьё. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по ст. 337 Уголовного кодекса РК «Незаконная охота». Проводятся следственные действия. В 2021 году это первый случай незаконной охоты в районе.

 

 

 

 

Анастасия Остертак

 

Читайте также

Переменчивая погода — причина большинства ДТП
Главный полицейский СКО посетил сельские округа Мамлютского района
В департаменте полиции СКО женщин поздравили с наступающим 8 марта
В СКО на трассе перевернулась фура с семенами
625 литров спирта изъяли у сельчанина из Айыртауского района
Североказахстанские полицейские поймали семью наркобизнесменов
Семейная разборка с оружием произошла в Тайыншинском районе
В СК после избиения умерла 36-летняя женщина
Шесть интернет- мошенничеств за один день произошло в СКО
Полицейские изъяли у жителя Кызылжарского района оружейный арсенал
Умидбек Фархадов признан одним из лучших следователей 2020 года
Полицейские объяснили причину исчезновения возложенных к памятнику цветов и венков