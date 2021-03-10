Полицейские задержали подозреваемых в незаконном отстреле косули

9 марта в отдел полиции Тайыншинского района поступили сообщения жителей одного из сёл о том, что в окрестностях слышны выстрелы. Стражи порядка обнаружили место отстрела сибирской косули и задержали двоих мужчин.

Один из них — 36-летний владелец оружия. С места происшествия изъяты туша животного, снегоход, 2 стреляные гильзы, зарегистрированное двуствольное ружьё. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по ст. 337 Уголовного кодекса РК «Незаконная охота». Проводятся следственные действия. В 2021 году это первый случай незаконной охоты в районе.

Анастасия Остертак