Волонтёры в рамках «марафона добрых дел» помогли труженику тыла Семёну Пропащему

ом 85-летнего Семёна Пропащего один из первых, куда после старта марафона прибыли волонтёры. С лопатами в руках и с желанием помочь ребята сразу принялись за дело.

После сильного снегопада в дом труженика тыла было не пройти. Дорожку к дому Семён Пропащев пытается расчищать сам, однако, в силу возраста быстро устает, признается пенсионер. С работой, которая пожилым людям не по силам, помощники — добровольцы справляются быстро.

Семён Пропащев — труженик тыла:

— Уже наверное 6 раз приезжают волонтеры. Двор маленький, а снега много. Придут и по два часа работают. Молодцы ребята.



В этом маленьком доме по адресу Амангельды, 58 труженик тыла живет вместе со своей супругой. Справляться с домашними хлопотами становится всё сложнее, признаётся Валентина Пропащева. Подводит здоровье, беспокоят колени и давление. Чтобы проверить состояние здоровья, впервые к Валентине Яковлевне пришли волонтёры-медики.

Валентина Пропащева:

— Какие же вы молодцы. Я страдаю, конечно, давлением. Хоть это вы впервые, но всё равно спасибо большое.

В рамках старта марафона «добрых дел», посвященного 30-летию независимости страны, волонтёры помогают нуждающимся, многодетным и пожилым людям. Виды помощи при этом могут быть самые разные: от покупки продуктов питания до приведения в порядок приусадебных участков.

Азат Мухамеджанов, руководитель молодежного ресурсного центра г. Петропавловска:

— В рамках этой акции будет оказано большое количество помощи нуждающимся в уборке снега. В этот трудный год, потому что выпало немало снега. Звонки от пенсионеров поступают ежедневно. Большое количество, стараемся на все реагировать с привлечением различных организаций, в том числе и студенты колледжа.



К счастью, такое количество снега волонтеров не пугает. Они понимают, что делают важное и нужное дело. С начала года добровольцы уже убрали порядка 50 дворов. На этом они не остановятся.

Жанель Бисенбаева