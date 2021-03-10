«Марафон добрых дел» стартовал в СКО

«Делай добро» — это уже не акция, а образ жизни. Адресную помощь от добровольцев получили порядка 500 человек и это только за два месяца. Но, главное, конечно не цифры, а счастливый взгляд тех, кому удалось помочь, утверждает Орхан Сейдуллахан. Волонтёрской деятельностью 24-летний парень занимается более 4 лет. Начинал со студенчества, теперь это дело для него стало нечто большим.

Орхан Сейдуллахан- волонтёр:

— Быть волонтёром для меня многое значит. Это делать людям добро, дарить им радость и через это ощущать себя нужным обществу человеком. Очень часто мы видим объявление о том, что пожилые люди, маленькие детки, многодетные мамы нуждаются в помощи. И я не могу остаться в стороне. Я считаю, что люди должны делать добрые дела, развивать себя духовно, участвовать в различных проектах, направленных на помощь тем, кто в этом нуждается.

Возраст — не помеха для добрых дел. На помощь нуждающимся наряду с молодежью спешат и «серебряные» волонтёры. Шьют маски, собирают игрушки и даже очищают дворы от снега. За плечами каждого ветерана-добровольца огромный багаж знаний, которым они рады поделиться.

Сауле Тахметова, председатель совета волонтёров при областном совете ветеранов:

— Когда были пионерами, тоже делали добрые дела. Поэтому несколько лет я уже проделываю такие вот добрые дела. Но, когда в 2020 году президент объявил год волонтёра, и мы организовали совет ветеранов. У нас есть огромное желание делать добрые дела. И назвали себя «серебряными» волонтёрами.

Убрать снег со двора, привезти лекарства и продукты, посетить приют для животных. И это не весь список добрых дел добровольцев. Помогая другим, каждый становится участником стартовавшего сегодня «марафона добрых дел».



Аскар Баймуканов, заместитель руководителя управления внутренней политики СКО:

— На территории всей области начнется оказание помощи нуждающимся. Но, хочется сказать, что марафон добрых дел- это не только помощь большая, даже самое маленькое дело- это и есть участие в «марафоне добрых дел». Приглашаю всех североказахстанцев к участию данного марафона.

Марафон продлится до конца года. Добрые дела волонтёры планируют совершать каждый день.

Жанель Бисенбаева