Глава региона Кумар Аксакалов посетил район М.Жумабаева

Эти бурёнки симментальской и голштино -фризской породы чувствуют себя уже как дома. Коров на ферму завезли из Австрии в прошлом году. Договор с европейскими коллегами заключили на поставку 420 голов. Развитием животноводства занимается прогрессивное хозяйство района — ТОО «Полудинское». Больше 20 лет товарищество успешно развивает растениеводство, а с недавних пор мясное и молочное направления. В 2019-ом в Полудино приступили к строительству нового современного комплекса.



Мирахмед Гасанов, руководитель ТОО «Полудинское, район М.Жумабаева:

— 1 миллиард 50 миллионов потрачено уже. Будет ещё 3 базы строиться 28 на 105 метров. 92 коровы завезли. К концу года будет 800 голов. Общая вместимость возводимого комплекса будет 2000 голов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Молочное производство больше всех создает рабочих мест. Мы настойчиво идём по этому пути. Более того, государство хорошо субсидирует фермеров. На строительно-монтажные работы идёт субсидия до 25%, на приобретение кормозаготовительной техники 50% от её стоимости компенсируем, оборудование — 25% субсидии. Если все сложить, то получается хорошая поддержка.

Запустить молочно-товарную ферму планируют в августе этого года. Предусмотрено здесь доильное отделение на 40 мест с новейшим немецким оборудованием. За час аппарат способен получить молоко от 200 голов.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Немецкая компания «Вестафалия» зарекомендовала себя с хорошей стороны. Есть много компаний, которые продают оборудование, но «Вестфалия- это как «Мерседес» на ферме. Фирма надежная, проверенная временем.

Побывал глава региона и в районном центре жумабаевцев — городе Булаево. Кумару Аксакалову показали новый досуговый центр для школьников. Теперь учащиеся в свободные от учёбы часы могут приходить сюда, выбрать занятие по душе и с пользой проводить время. Прикладное искусство, краеведение, робототехника. Перечень немалый. Для предприимчивых ребят здесь проводятся мастер-классы, на которых обучают азам бизнеса.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Очень много людей должны заниматься бизнесом на селе. Необязательно, чтобы это было в городе. Возможности есть. Например, малые семейные фермы, рукоделие и т.д. В сельской местности я встречаю большое количество примеров, когда на селе оказываются всевозможные услуги. Поэтому желаю вам успехов.



Ещё одним приятным подарком для жумабаевцев стал хоккейный корт. Спорткомплекс возвели рядом с местным Фоком. Стоимость проекта оценивается почти в 87 миллионов тенге. На церемонии открытия Кумар Аксакалов сделал символическое вбрасывание шайбы в дебютном матче.

А ещё в торжественной обстановке местным хоккеистам вручили новую игровую форму.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— У нас это 3-ий за зиму хоккейный корт ,который мы открываем. Продолжаем строительство ещё 2 кортов, 7 начинаем в этом году. В каждом райцентре у нас будет такие современные спорткомплексы. Мы должны проводить в области чемпионаты по хоккею. Для этого и создаются условия для развития. Хоккеи- один из любимых видов спорта среди североказахстанцев .

И это только начало. Чтобы развивать массовый спорт, в регионе продолжат возведение физкультурно-оздоровительных комплексов. Уже в 2021-ом они распахнут свои двери в Айыртауском, Аккайынском, Жамбылском и районе Шал акына. Кроме того, в этом году начнут строительство спорткомплексов ещё в 4 районах области.

Абай Альжанов