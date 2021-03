В областном лекарственном стабфонде запасли 19 тонн фармацевтической продукции

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Больше скидок и возможностей для потребителей. В СКО с ноября 2020-го работает лекарственный стабфонд. Он сотрудничает с 6 городскими аптеками, в двух из которых цены снижены на всю продукцию без исключения. Несколько месяцев специальный стабфонд не мог наладить работу с районами области. Решение вопроса, наконец, нашли.

Пакетик порошка от простуды за 108 тенге, парацетамол за 65, маска за 12-ть. Такими цены на лекарства в аптеке по Болатбаева, 3Г были далеко не всегда. Стать лояльнее к клиентам здесь помог областной лекарственный стабфонд. В итоге все остались в выигрыше. Особенно горожане, которые приходят сюда, чтобы пополнить домашние аптечки. С 12 до часа дня они могут купить здесь лекарства на 10% дешевле. И это при постоянно действующей скидке на всю присутствующую на полках фармпродукцию.

— Были поставлены две основные задачи руководством области: сформировать запас, а также снизить цену. Эти два параметра нам удалось выполнить. Мы сформировали запас — порядка 19 тонн лекарственных средств в г.Петропавловске.



Специальный стабфонд добился 25% снижения цен на областном оптовом рынке лекарств. Покупатели, которые приобретают их в 6 аптеках города, где профильная организация добилась скидок, экономят на 15-17%. Так дела обстоят в областном центре, в районах ситуация долгое время складывалась иным образом, объяснил Мурат Жакенов. Но теперь…

-У нас состоялось совещание с главными врачами районных больниц, где достигнута договоренность о том, что эти лекарства будут доставлены в сельские округа. Таким образом, купить их смогут наши жители сельских территорий, не выезжая для этого в районный центр.



Ещё один плюс в копилку областного лекарственного стабфонда, особенно с учетом капризов погоды. Потрудились организации и над тем, чтобы на полках североказахстанских аптек было больше отечественных лекарств. Еще в январе этого года процент казахстанского содержания в них сильно проигрывал российскому. На начало марта ситуация изменилась. Местные фармкомпании стали активнее идти навстречу областному лекарственному стабфонду.

Дарья Пышмынцева