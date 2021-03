30 иностранных фармпроизводителей локализуют производство в РК

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Об этом Премьер-министр страны Аскар Мамин говорил на заседании совета по улучшению инвестклимата, сообщает пресс-служба главы правительства. Для борьбы с пандемией и будущими эпидугрозами принят комплексный план по развитию фармацевтической и медицинской промышленности. Документ предусматривает увеличение к 2025 году производства отечественных препаратов в 2,5 раза. Их доля на внутреннем рынке повысится до 50%. В рамках реализации Плана будут приняты такие меры, как возмещение затрат бизнеса на проведение клинических и доклинических испытаний, определение ключевых товарных позиций, потенциальных ниш, а также предложений для иностранных инвесторов. Планируется поэтапное внедрение обязательной маркировки и прослеживаемости лекарственных средств и медицинских изделий на всех этапах логистики, вплоть до конкретного пациента.



Аскар Мамин, Премьер-министр РК:

— Привлечение инвестиций является ключевым инструментом достижения поставленных целей по развитию фармацевтической промышленности РК. Ведется работа по привлечению 30 иностранных компаний с обеспечением локализации производства их фармацевтической продукции на территории Казахстана.

Айгерим Мукашева