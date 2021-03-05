Учения «Коктем-2021» завершились в СКО

По информации спасателей, за этот период из сёл региона коммунальщики вывезли более 100 тыс кубометров снега, добровольцы и не только очистили от него придомовые участки 93 семьям из социально уязвимых слоёв населения. Специалисты профильных ведомств подготовили к весне 48 арыков, 23 канала, 45 водопропускных сооружений. Также произвели ремонт 700 метров дамб, еще 1,5 километра укрепили. В дни учений больше всего сил спасатели сконцентрировали в Кызылжарском и Аккайынском районах.

Рустем Елубаев, аким Аккайынского района:

— В Аккайынском районе имеется вся необходимая техника. Экскаватор, трактор на гусеничном ходу, также имеется необходимый инертный материал в достаточном количестве, мешкотара. По линии ЧС выделено 15 млн тг на приобретение ГСМ. Также имеется необходимый инвентарь, мотопомпы — 12. К паводковому периоду район почти готов.

Дарья Пышмынцева