Накануне праздника 8 марта в областной библиотеке им С.Муканова наградили Почётных ветеранов

Адия Ахметова — Почётный ветеран сферы образования. За её плечами 40- летний трудовой стаж. За свою карьеру она воспитала несколько поколений достойных и талантливых североказахстанцев. Про неё можно сказать, преподаватель с большой буквы. Накануне Международного женского дня Адия Искаковна получает поздравления от коллег.

Адия Ахметова, Почётный ветеран СКО:

— Около 10 лет проработала преподавателем. Основная деятельность была связана с партийной работы, но это работу я не отделяю с педагогической работой. Много трудностей нам пришлось преодолеть. Тем не менее, наши труды оправдались. Я думаю, опыт накопленный старшим поколением, нужно использовать.

Все самые лучшие комплименты, слова благодарности и праздничный концерт для них- представительниц прекрасной половины человечества. На сцене выступают артисты, певцы и юные таланты. Свой подарок гостям презентовал и ансамбль учащихся школы-лицея «аль-Фараби». Грациозный танец с национальным колоритом они посвятили всем мамам и бабушкам.

Лана Имантаева, учащаяся школы-лицея «аль-Фараби», Айым Исабаева, учащаяся школы-лицея «аль-Фараби»:

-Танец мы исполнили от всей души. Эта песня про бабушек и мам. 8 марта — Женский день. Праздник выбран неслучайно. Наши мамы носили нас 9 месяцев. Они каждый день ради нас трудятся. Мы должны их радовать.



В зале ветераны образования, культуры, государственной службы. Каждый из них внёс свой вклад в развитие региона.



Ескендир Елеусизов, председатель областного совета ветеранов:

— Это люди достойные восхищения. Мы хотим подчеркнуть сегодня их заслуги перед обществом. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех женщин с этим светлым праздником. Пожелать им крепкого здоровья, благополучия в семье, хороших внуков и детей. Мы выбрали 6 человек из разных сфер деятельности.

Такая традиция ежегодная. Всего в нашей области насчитывается 105 тысяч ветеранов. Больше 1 тысячи из них — активисты.

Абай Альжанов