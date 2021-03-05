Алихан Бокейханов- значимая личность в истории Казахстана

Это произведение посвящено Алихану Бокейханову. Автор стихотворения студент местного университета Диас Аяган. Молодой поэт восхищается человеком, который защищал интересы народа, его смело можно назвать настоящим патриотом своей страны.

Диас Аяган, молодой поэт:

— Каждый поступок Алихана Бокейханова станет примером для молодого поколения. Мы достигли независимости, о которой он мечтал. Поэтому нам предстоит осуществить мечту наших предков, сделать наш Шанырак высоким и гостеприимным.

Алихан Бокейханов оставил заметный след в истории нашей страны. Жизнь молодого человека была полна взлетов и падений. Наследие борца за лучшую долю казахского народа сложно оценить. Его работы в области обществознания и истории, его идеи, как политика и государственного деятеля, актуальны по сей день. Он стремился к всеобщей грамотности населения, улучшению качества жизни народа, самоуправлению.

Бауржан Жунусов, руководитель научно-исследовательского отдела истории музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Алихан Бокейханов лидер государства, прообраза независимого Казахстана Алаш орды, сегодня ему 155 лет со дня рождения. Это величайший ум на сегодняшний день. Человек энциклопедического ума. Ученый, просветитель.

На конференции говорили о жизни, творчестве и деятельности великого общественного деятеля. Здесь же подготовили тематическую выставку. Одним из ее ценных экспонатов стала статья-некролог, посвященная Абаю Кунанбаеву. Ее автор, конечно же, Алихан Бокейханов. Его можно назвать первым абаеведом. Это самая достоверная работа о великом мыслителе. Автор некролога лично встречался с детьми Абая и собирал всю биографическую информацию о нем из первых уст.

Аслан Алимжанов, специалист отдела исторических и научных исследований музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Данная витрина посвящена юношеским, молодым годам Алихана Бокейханова. Тут у нас, например, его аттестат об окончании Омского технического училища в 1890 году, он окончил его отлично, всего лишь две 4.

На встречу пригласили студентов Козыбаев университета, гуманитарно -технического колледжа и курсантов военного института. Организаторы конференции попытались на примере такой сложной, но яркой жизни молодого Алихана Бокейханова показать, что значит героическое служение Родине.

Анастасия Остертак