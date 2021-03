В СКО в марте ожидаются дождь со снегом и гололёд

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Жанель Бисенбаева – корреспондент:

— Март называют переходным месяцем от зимы к весне, поскольку он отличается большими перепадами температур в течение всех трёх декад. Такая тенденция наблюдается и в этом сезоне.

Все чаще появляющиеся лучики солнца, напоминают о том, что тёплые денечки не за горами. И хотя календарная весна уже наступила, до её настоящего проявления, по прогнозам синоптиков, еще не близко. И в первой, и во второй декадах погода будет как в «плюс», так и в «минус».



Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Во второй декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от 12-17, местами 20-25 мороза до 5-10 мороза, днем 6-11 мороза-1 тепла.



А еще в конце второй декады синоптики прогнозируют дождь со снегом и гололёд. Поэтому североказахстанцам стоит быть бдительней. Долгожданное весеннее тепло наступит только в третьей декаде месяца. Температура воздуха на столбике термометра достигнет отметки 4 градуса и выше. Теплых перемен жители региона ждут с нетерпением.

— Сегодня погода радует. Вообще уже хочется, чтобы цветочки распустились, хочется уже тепла.

— Я очень рад, что наступили теплые деньки. На улице стало очень тепло. Снег тает. Теперь с сестренкой будем чаще играть на улице.

— Наконец-то закончилась зима. В этом году она была суровая. Я очень рада и думаю, что все жители рады.

Жанель Бисенбаева