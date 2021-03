В СК на госслужбе трудятся больше 2 тысяч женщин

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Привычные будни в любимом кабинете, на рабочем столе — документы, на электронной почте — нескончаемый поток писем. И так у Лазьм Мияшевой каждый день. У нашей героини довольно большой послужной список. За спиной 34 года трудового стажа. Начинала свою карьеру она у станка на заводе. Позже судьба распорядилась так, что поступила на службу в органы внутренних дел. Последние 6 лет Лазьм Мияшева руководит департаментом по защите прав потребителей.

Лазьм Мияшева, руководитель департамента по защите прав потребителей СКО:

— Начала свою деятельность в советское время в 1987 году после окончания Карагандинского политехнического института. Работала инженером, технологом, мастером цеха на заводе. После перестройки поступила на службу в органы внутренних дел, прослужив от лейтенанта до подполковника. В 2015-ом начала свою карьеру с ведущего специалиста отдела по защите прав потребителей.

Работы, как и на любой должности, хоть отбавляй, признаётся женщина. Свободного времени почти нет, но,если появляется, то посвящает его любимой семье. У Лазьм есть сын, невестка и внук. В выходные и праздничные дни любят собираться вместе. Такая вот добрая традиция.

Лазьм Мияшева, руководитель департамента по защите прав потребителей СКО:

— Они с пониманием относятся к тому, что я до сих пор продолжаю работу, несмотря на то, что сейчас я в отставке. Все равно стараюсь приносить людям пользу. Я не могу без работы, мне нужно движение и общение с людьми. Штаб нашего департамента малочисленный- несколько человек. Жалоб много, работы много, поэтому стараемся все решить, разъяснить, донести до сведения предпринимателей, которые нарушают права потребителей.

За годы работы в департаменте она познакомилась со многими интересными людьми. На протяжении 6 лет бок о бок работает с Надеждой Дубовой, по мнению которой, Лазьм Исмагуловна — это человек порядочный, добросовестный, настоящий профессионал, знающий своё дело.

Надежда Дубовая, председатель Ассоциации защиты прав потребителей и предпринимателей СКО:

— Вы знаете, она всегда тратит много времени на работу. Ей непросто пришлось. Она сидела сколько времени одна, у нее не было помощников, а ведь это очень тяжело, жалоб много. Это человек ответственный, я считаю, она на своем месте.

В СК на государственной службе сегодня трудятся более 4 тысяч госслужащих. Среди них больше 60% — женщины, что говорит об успешной реализации гендерной политики в стране. Накануне Международного женского дня Лазьм Исмагуловна по традиции будет принимать поздравления от своих коллег-мужчин на работе, поскольку 8 марта — выходной день. Ну, а сам праздник она, конечно же, проведёт с родными и близкими.

Абай Альжанов