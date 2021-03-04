Шесть интернет- мошенничеств за один день произошло в СКО

Правоохранительные органы

22:00 4 Марта 2021

Интернет- мошенники придумали иные способы обмана. Только за один день на их удочку попались сразу 6 североказахстанцев.

Действовали злоумышленники, как по старым схемам с банковскими счетами, так и по новым. Дважды петропавловцам, которые продавали через интернет вещи, псевдо -покупатели предлагали отправить их за город курьером. Жертвам нужно было только пройти по ссылке и нажать на кнопку «подтвердить», а все остальные хлопоты, связанные с оплатой доставки мошенники брали на себя. Полицейские рекомендуют североказахстанцам не доверять сомнительным ссылкам, тщательно сравнивать их с теми, которые есть на официальных сайтах.

 

Дарья Пышмынцева

 

 

Читайте также

В СКО на элеваторе погиб рабочий
Полицейские региона поздравили с 70-летним юбилеем заслуженного работника МВД РК Хайдара Кашенова
Переменчивая погода — причина большинства ДТП
В СК после избиения умерла 36-летняя женщина
Семейная разборка с оружием произошла в Тайыншинском районе
С начала 2021-го сели за руль нарушив закон 16 североказахстанцев
Интернет-мошенники используют новые схемы обмана
Полицейские рассказали, как борются с распространением синтетических наркотиков
Почти Т20 тыс заплатят родители за ночные прогулки своего ребенка
Умидбек Фархадов признан одним из лучших следователей 2020 года
Полицейские изъяли у жителя Кызылжарского района оружейный арсенал
Полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу в поликлинике