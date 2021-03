Народные избранники посетили объекты образования, которые передали в частные руки в рамках ГЧП

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Депутаты областного маслихата с рабочим визитом посетили Кызылжарский район. Народные избранники провели мониторинг объектов образования, переданных в частные руки в рамках государственно-частного партнерства.

Первым в рабочей программе стал колледж инновационного профессионального развития в селе Бесколь. С 2019-ого учебное заведение находится на балансе ТОО «Радуга». Здесь рабочим специальностям обучают 20 студентов. В этом году товарищество планирует заключить договор о передаче в доверительное управление Бескольской средней школы-гимназии. Посетили члены комиссии и образовательное учреждение в селе Петерфельд. В 2020-ом его передали в частные руки общественному фонду «Қызылжар Абай орта мектебі». Объем инвестиций составил 300 миллионов тенге. Сделали капитальный ремонт, обновили материально-техническую базу, провели масштабное благоустройство. Рабочая поездка народных избранников завершилась в областной библиотеке им. Сабита Муканова.

Еркебулан Мамбетов, председатель постоянной комиссии областного маслихата:

— На начальном этапе было 34 объекта государственно-частного партнёрства, 3 договора были расторгнуты. Рассматриваем объекты в ходе подготовки к сессии областного маслихата. Я думаю, утверждая бюджет и список предприятий ГЧП, депутаты убедились, что это положительная инициатива. Мы общаемся с педагогами. Все вопросы, которые возникнут у преподавателей, рассмотрим на сессии областного маслихата.

Абай Альжанов