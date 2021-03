Весна для СК может быть непростой

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Больше нормы, выше средних многолетних значений. В докладе директора филиала «Казгидромета» прогноз неутешительный. Количество выпавших осадков на 36% больше средних многолетних показателей. Превышение нормы ожидают и в марте. В основном будет дождь со снегом. При этом частая смена циклонов и антициклонов приведёт к резким перепадам температуры. Контраст в 10 градусов и более. Днём выше нуля, ночью — ниже. Больше нормы осадков выпадет и в апреле.

Кымбат Мергалимова, директор филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— В бассейне реки Шагалалы, приток Чаглинского водохранилища, больше средних многолетних значений на 54%. Приток Сергеевского водохранилища больше средних многолетних значений на 50%. С учётом накопленных влагозапасов на окружающих полях озера и реки Камысакты, накопленных влагозапасов озера Большой Тарангул 200 млн кубометров, что превышает прошлогодние значения на 70%.

Плоский рельеф с большими понижениями создаёт угрозу подтопления талыми водами. Их объём из-за активно снеготаяния будет огромным, прогнозирует глава региона. Из-за этого могут пострадать сёла и дома Петропавловска. По анализу прошлых лет в зоне возможного подтопления 240 домов областного центра.



Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Закончены работы по устройству обвалования в посёлке Заречном длиной 1200 метров, высотой 2,5 метра. Это валовое устройство, которое даёт возможность предупредить «хождение» воды в ту часть Заречного, которая больше всего подвержена подтоплениям. В этом году предполагаем, что дома, которые были подтоплены в предыдущие годы, подтоплений там не будет.

Разобрались наконец с ливнёвками Петропавловска. В прошлом году провели ревизию всей сети. Если раньше на электронной карте было только 92 км, то сейчас вдвое больше. Зафиксировали все слабые места. Установили 13 колодцев со стационарными насосами на участках с понижениями. Но расслабляться рано. Весна будет непростой.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— За 2 месяца на пульт «iKomek» поступило в 1,5 раза больше обращений, чем за весь прошлый год. В этом году уже 500 обращений, за весь прошлый год 274. Учитывая предстоящее потепление, ожидается колоссальная нагрузка на всю задействованную технику. Ливневые канализации и коллекторы, конечно, будут испытывать большую нагрузку.

Кумар Аксакалов поручил до конца марта привести в порядок ливневую систему и водопропускные трубы. Помимо талых вод угрозу несут и реки. Даже малые в период половодья могут затопить сёла, если где-то возникнет затор. Сейчас толщина льда на реках от 40 до 90 см, это выше чем в прошлых годах. Из-за подъёма уровня рек в зоне риска 30 населённых пунктов области. Ещё 13-ти грозит подтопление из-за разлива озёр, 36 сёл могут пострадать от талых вод.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В сёлах, подверженных подтоплению, осуществлять дислоцирование тяжёлой техники, мотопомп, квадрокоптеров. Подготовку инертных материалов. Организовать пункты для эвакуации людей. Даю поручение актуализировать списки тяжёлобольных граждан, пожилых, рожениц в потенциально подверженных населённых пунктах. При необходимости надо заранее организовать их эвакуацию.

Позаботиться надо и о живности. Каждый год в области в зонах подтопления остаётся бродячий скот. Сельчане начинают искать, но добраться до лошадей, коров и овец уже невозможно.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Целыми табунами искали, потом не могли до них доехать. Были, к сожалению, и факты гибели скота, который остался без присмотра на полях. Заранее акимам районов вместе с акимами сельских округов отработать и не допускать таких мер. Мы примерно уже видим сценарий развития ситуации. Скот максимально держать на безопасном расстоянии. В случае чего сразу пригнать на безопасное место.

Предупредить водную стихию легче, чем бороться с последствиями. Потому технику пригнать надо заранее, людей, инертный материал, плавательные средства подготовить, снег убрать. Высота покрова в среднем 36 см. Из населённых пунктов вывезли 780 тысяч кубометров снега. В основном из Петропавловска. На все 13 районов приходится всего лишь 42 кубометра. Чего ждут непонятно.

Рамиль Камалов, начальник ДЧС СКО:

— В 20 раз меньше вывезено Уалихановский районом. В 5 раз в Тимирязевском. В то же время осадков в Тимирязевском районе выпало на 75% больше, чем в прошлом году. Кроме того, работы по вывозу снега проводятся исключительно в районных центрах. При этом, населённые пункты, подверженные паводку, остаются пока без внимания.

При этом март обещает быть снежным и дождливым. Силы нужно бросить на вывоз снега, при необходимости выделят дополнительные средства. Североказахстанцам тоже не стоит ждать, когда начнётся оттепель. Каждый должен позаботиться о своём участке. А волонтёры и неравнодушные граждане будут помогать одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам в частных домах. Не сидеть в стороне аким области призвал и жителей многоэтажек.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Надо, чтобы граждане тоже выходили организованно. КСК, ОСИ помогали руководители. Субботники проводить. Наша задача из территории вытолкать, а мы потом заберем организованно. Не ждите! Раньше подтает и высохнет. Самим же удобно.

Это же касается предприятий и субъектов бизнеса. Они должны самостоятельно вывозить снег, а не выталкивать на проезжую часть в надежде, что коммунальщики уберут. Чтобы такого не было, полицейские увеличили количество рейдов.

Айгерим Мукашева