В Соколовке открылся «Открытый акимат»

В Соколовском сельском округе проживает около 2,5 тысяч человек. Из них более 600 — пенсионеры и 80 — люди с ограниченными физическими способностями. Не каждому было под силу, да и не по-карману выехать в другой населенный пункт за необходимой справкой или документом. С появлением здесь офиса «Открытого акимата» эта проблема решена. Теперь есть возможность решить все вопросы быстро и в одном месте.

Аскер Сеитов аким Сколовского сельского окурга:



— В целях реализации вот этой концепции слышащего государства и поручения нашего президента, чтобы все было прозрачно, доступно для людей. Мы открыли здесь центр опен спейс, всего мы оказываем 19 госуслуг.

Марина Печёнкина пришла сюда решить земельный вопрос. Женщина хочет заниматься огородничеством, а для этого ей нужен дополнительный участок. Это ее первый визит во фронт-офис. Марина поделилась своими впечатлениями.

Марина Печёнкина, житель села Соколовка, Кызылжарский район:

— Очень удобно. Здесь обслуживают квалифицированные работники, вежливые. Всегда помогут, в любом вопросе. Очень удобно, не нужно никуда ехать, все в одном месте. Мы очень благодарны за то, что открыли такой «открытый акимат».

Фронт-офис работает по принципу «Open space». Специалисты уже успели принять около 200 человек. Строительство, сельское хозяйство, выплата социальных пособий. Здесь с 9 утра до половины 7 вечера всегда готовы ответить на любые вопросы и помочь с оформлением документов. Специалист Алена Людская курирует соцсферу. Говорит, в месяц за помощью обращается примерно 25 человек.

Алена Людская, специалист по вопросам занятости:

— В сферу моей деятельности входит — это прием заявлений на назначение соцпомощи, затем трудоустройство жителей села, а также я работаю с такими категориями, как пенсионеры, инвалиды.

Все открыто, все на виду. Например, аким сельского округа сидит вот в этом кабинете с прозрачными стенами. Это сделали для того, чтобы сократить дистанцию между населением и органами власти. На уровне села это второй «открытый акимат». Первый появился в Келлеровке Тайыншинского района.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Сервисный акимат — это первая линия соприкосновения, скажем так населения и представителей органов власти. Какое впечатление, какой прием вы получите, так и население будет давать оценку работе государственных органов и в целом государства. Поэтому, я думаю это хорошее начинание надо закреплять!



Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Польза от этой инициативы огромна. Население может получить нужную ему государственную услугу в одном месте. В дальнейшем мы намерены создать центры «Открытого акимата» и в других селах. Стоит отметить, что работа всех открытых акиматов постоянно проверяется, ведется их мониторинг.

Сегодня «Открытые акиматы» уже есть во всех районах области.

Анастасия Остертак