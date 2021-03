Проблемы Кызылжарской ЦРБ обсудили на пресс-конференции

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Обоих парней 1997-го года рождения из тяжелейшего состояния после пожара в общежитии по Интернациональной вывели специалисты многопрофильной областной больницы. Именно о таких достижениях местных врачей должны говорить СМИ и общественность, считает руководитель областного управления здравоохранения. Вот только на этой пресс-конференции для журналистов, говорили о проблемах. Особенно тех, которые активно обсуждают в соцсетях. Отличилась здесь, да так, что становится не по себе, — Кызылжарский район.



Кабдрахман Сактаганов, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Смерть 5 младенцев. Когда я туда приехал разбираться: три гинеколога, и никакой солидарности в работе и алгоритмов нет. Т.е. проблема материнства и детства стоит на очень низком уровне.

Возможно, потому что специалисты там просто не хотят работать? Кадбрахман Сактаганов рассказал, что за последнее время из Кызылжарской центральной районной больницы по непонятным причинам уволились 17 специалистов. Притом, что в области катастрофически не хватает медиков. На этом «разбор полетов» самой близкой к Петропавловску ЦРБ не закончился. Речь снова пойдет о смертельной ошибке, на этот раз, связанной с вынужденной транспортировкой пациентов с COVID-19. С февраля 2021-го профильное ведомство решило закрыть инфекционный стационар в больнице. Потому что эпидобстановка позволяла, плюс там остро необходимо было вернуть другие виды мед. помощи, объяснил Нурлан Айманов.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Искрение соболезнования родным и близким умерших пациентов. Вместе с тем, проведен разбор случаев смерти двух больных. Транспортировка по решению администрации Кызылжарской районной больницы была в нарушение всех правил транспортировки тяжелых больных с дыхательной недостаточностью. А именно на санитарном транспорте марки ВАЗ в составе 6 пациентов одновременно, без кислородной поддержки в сопровождении фельдшера.

После тяжелой дороги из района в город не стало мамы североказахстанского журналиста Павла Притолюка. К представителям облздрава, которые настаивали, на том, что о нетранспортабельных пациентах ничего не знали, как и о том, как их перевозили, у него много вопросов.

Павел Притолюк:

— Принимая такие решения нельзя было поставить вопрос о том, что, есть ли у вас тяжелые больные, которые пережили, ту же гипоксию.

Нурлан Айманов, заместитель руководителя управления здравоохранения СКО:

— Вопрос перевода в стационары первого уровня связан с тяжелым состоянием для оказания более квалифицированной специализированной квалифицированной медицинской помощи. Вопрос транспортабельности решает и был решен на уровне Кызылжарской ЦРБ. О наличии нетранспортабельных пациентов управление здравоохранения ее руководством не было поставлено для коррекции приказа и оставления инфекционных на долечивания нетранспортабельных тяжелых больных.

Вот, что об этой истории с транспортировкой пациентов из районной больницы рассказал сам главный врач Кызылжарской ЦРБ.

Александр Кудайбергенов, главный врач Кызылжарской центральной районной больницы:

— Для транспортировки вызываются врачи анестезиологи- реаниматологи по санитарной авиации и многопрофильной областной больницы, потому что они работают по их линии. И дежурный, который приехал, оценил состояние пациента, как транспортабельное. Поэтому я считаю, что все нами было сделано правильно.

Свою официальную оценку действиям Александра Кудайбергенова облздрав еще не дал, но его руководитель пообещал, что без дисциплинарного воздействия главный врач кызылжарской здравницы не останется.

На этой же пресс-конференции к североказахстанцам обратился главный врач многопрофильной областной больницы. Он рассказал о вынужденном, но необходимом объединении кардиохирургического отделения с отделением сосудистой хирургии. На специалистах и пациентах эти изменения не отразятся.

Юрий Белоног, главный врач многопрофильной областной больницы:

— Доходы отделения с расходами существенно ниже, что привело к нарастающему ежегодному убытку отделения с 86 млн до 176 в прошлом году. Что касается пациентов, они ровным счетом ничего не почувствуют, как они поступали на кардиохирургические операции, как они проводились, так они и проводятся.

Дарья Пышмынцева