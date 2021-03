Акимы 33 сельских округов региона-женщины

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Людмила Малкова бухгалтер по образованию, в должности акима она уже 3 года. Говорит, старается работать на благо своих земляков.



Людмила Малкова, аким Налобинского сельского округа:

— Свою трудовую деятельность на государственной службе я начала в акимате Налобинского округа в должности «специалист военно-учетного стола», затем работала главным специалистом по сбору налогов, главным специалистом по делопроизводству и нотариальным действиям, главным бухгалтером. И вот набрав достаточно опыта и знаний, я решила попробовать выдвинуть свою кандидатуру на должность акима сельского округа.

Трудолюбивая, отзывчивая, к обязанностям относится добросовестно. Именно так о Людмиле Брониславовне отзывается экс-аким Лейла Женсагурова. За плечами у нее большой опыт государственной службы. Этим округом она руководила на протяжении 10 лет. Перед уходом на пенсию встал вопрос, кто же будет следующим главой. Она без раздумий на эту должность рекомендовала Людмилу Малкову.

Лейла Женсагурова, почетный гражданин Кызылжарского района:

— Я хочу сказать о том, что во первых она работала в моей команде когда я была акимом, работала она на разных должностях. Она успешно справлялась со своими обязанностями, очень ответственная, обязательная.

Глава округа здесь родилась, выросла, окончила школу и, получив образование, вернулась обратно в родное село. Со всеми жителями она хорошо знакома, прислушивается к ним, старается решить все волнующие их вопросы. Говорит, работа у Людмилы интересная. И она не в тягость ей потому, что находит поддержку у земляков.

Людмила Малкова, аким Налобинского сельского округа:

— Конечно, один ничего не решает, в этом мне помогает мой коллектив. У нас нет текучки кадров, все специалисты компетентны, имеют достаточный опыт. Поддержку и помощь оказывают так же, руководители наших сельхозформиований, начиная от совета до реальных дел.

За 3 года работы Людмила Малкова внесла заметный вклад в развитие села. Проведены работы по водообеспечению, ремонту дорог, освещению. На этом аким останавливаться не собирается. У главы много планов по благоустройству сельского округа.

Анастасия Остертак