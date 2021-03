27-летний режиссер-любитель презентовал короткометражный фильм «Дело№315»

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Судьба этого парня могла сложиться совсем иначе, если бы не тот злосчастный случай. Он всего лишь спешил к своей жене, которая под сердцем носит их ребенка. Рождение долгожданного сына, его первые шаги, слово «папа» — всё оборвалось буквально за одну секунду.

Пестрящие заголовки новостных статей и стремительная периодичность подобных ситуаций. Все это дало толчок снять короткометражный фильм «Дело №315». Его автор режиссер-любитель Дамир Макимкенов за 12 минут пытался передать всю боль и страдания, которые испытывают не только родные жертвы, но и самого преступника.

Дамир Макимкенов, сценарист, режиссер короткометражного фильма «Дело №315»:

— Фильм направлен на то, чтобы люди задумались, перед тем как садиться в нетрезвом состоянии за руль. И при ДТП он может навредить не только одному человеку, но и многие остаются без отца или без матери. Или как в моем фильме, он единственный сын в семье. На первый взгляд это не такой большой вред, но если углубиться можно понять, что страдает вся семья.

Молодой, креативный и смелый. За плечами Дамира Макимкенова, уже 3 отснятых короткометражных фильма. Именно стремление напомнить людям о ценностях жизни, а еще о чувстве справедливости, собрало вокруг начинающего фильммейкера команду непрофессиональных актеров — добровольцев. Один из них Азат Каирбаев.

Азат Каирбаев, актер короткометражного фильма «Дело №315»:

— Моя роль отрицательная. Сын богатого человека сбил пешехода. И хотел скрыться с места преступления. — У меня было очень мало слов, в основном пришлось играть эмоциями. Нужно было сыграть невоспитанного человека.

В составе актеров, социальной короткометражки 17 человек. Все работали бесплатно. А вот само производство фильма Дамиру обошлось в 70 тысяч тенге. Поддержку автору оказали сотрудники Департамента полиции. Увидеть «Дело № 315» североказахстанцы могут на официальной страничке нашего телеканала в инстаграмме.

Жанель Бисенбаева