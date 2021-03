18 миллиардов тенге потратят на реконструкцию участка трассы и строительство моста в Петропавловске

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В дорогостоящий проект входит возведение современного вантового моста на реке Есиль. Его стоимость оценивается в 8 миллиардов тенге. Оставшуюся сумму заказчик, а это областной филиал компании «КазАвтожол», потратит на строительство асфальта объездной дороги «Петропавловск-Кокшетау- Щучинск» от 0 до 8 километра. По подсчётам 1 километр обойдётся подрядчику в 1 миллиард 250 млн тенге. Работы начнутся в этом году. Проектно-сметная документация включает расширение полотна до 4 полос и поднятие в высоту ещё на 2 метра. Это сделали для того, чтобы укрепить дамбу. На ремонтируемом участке появятся кольцевые развязки, новое освещение, светофоры, тротуар для пешеходов и велодорожки. Проект реконструкции утверждён, 9 марта завершится приём заявок участников тендера.

Канат Усербаев, заместитель директора АО «НК «КазАвтоЖол»:

— В данный момент русло реки Есиль широкое, решили спроектировать вантовый мост. Участок у нас 8- километровый. Мостовое сооружение: длина — 350 метров, ширина- 30. Согласно проекту срок строительства- 25 месяцев. Из старого металлического моста планируем сделать пешеходный мост.

Айгерим Мукашева