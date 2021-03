В областном центре фтизиопульмонологии проходят лечение более 350 североказахстанцев

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

По итогам 2020 в Северном Казахстане зарегистрировано 219 новых случаев заболевания туберкулезом, против 348, выявленных в прошлом. На 33% снизились показатели инфицирования опасной бактерией среди детей до 18 лет.

Каныш Бижанов — главный врач Областного центра фтизиопульмонологии

— Методом флюорографии выявлено 123 больных туберкулезом, показатель выявляемости составил 00,4 на 1000 осмотренных. Бактериоскопически в целом по области с целью диагностики обследовано 2250, выявлено 185. Методом Gxpert обследовано 1665 пациентов, что составило 74% от обратившихся в ПМСП с подозрениями на ТБ.

Снижать уровень заболеваемости помогает профилактика. Поэтому врачи настаивают на том, чтобы жители региона ежегодно проходили флюорографическое обследование, отказались от вредных привычек и вели здоровый образ жизни. Кроме того, немаловажную роль в этом играет современное диагностическое оборудование.

Это G-xpert немецкого производства. На данном оборудовании врачи-лаборанты в течение 2 часов могут определить наличие туберкулезной палочки в мокроте человека. Всего таких аппаратов в областном центре фтизиопульмонологии 2. На каждом из них можно обследовать по 3 образца.

Диана Саржанова, врач-лаборант Областного центра фтизиопульмонологии:

— Аппарат он настроен на определение туберкулеза. Он это делает в течение 2 часов. Больше никакой аппарат такую точность, достоверность и время затрачиваемость не может показать.

Кроме G-xpertа обследования в лаборатории областного центра фтизиопульмонологии проводят еще и на аппарате ВАСТЕС.

Анжелика Сычёва