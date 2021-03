В марте начнется вакцинация сельхозживотных

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Здоровое животное — качественная продукция. Такого принципа придерживаются в ТОО «Петерфельд АГРО». Сергей Жумагулов следит за здоровьем каждой бурёнки, их в предприятии насчитывается больше 4 тысяч. Чтобы крупнорогатый скот не болел, ветеринар все необходимые процедуры, в том числе и вакцинацию, делает вовремя. Такая профилактика предотвращает не только появление болезней у животных, но и экономит затраты на их лечение, говорит местный ветврач.

Сергей Жумагулов — ветеринарный врач ТОО «Петерфельд АГРО»:

— Вакцинация у нас плановая, практически каждый день. Потому что телята рождаются практически каждые 10-15 дней. Есть также плановые, государственные. 100% охват. Такое большое хозяйство, нам нельзя допустить вспышку заболеваний.

Инфекции распространяются быстро и бывает настолько, что многие из них способны привести к гибели животного уже через несколько часов после заражения. Таких фактов в ТОО «Петерфельд АГРО», к счастью, не было. Здесь стараются соблюдать все нормы и требования содержания сельхозживотных. Ухаживают, кормят и следят за крупнорогатым скотом порядка 30 работников.



Жанель Бисенбаева – корреспондент:

— Для поддержания иммунитета этого молодняка местные специалисты используют не только плановую вакцинацию, но и, так называемый, комбикорм. Он содержит в себе все необходимые компоненты для здорового питания и роста телят.

Дважды в год, весной и осенью, ветеринары области проводят плановую вакцинацию. Необходимо это для укрепления иммунитета и предотвращения риска различных заболеваний. В нашем регионе специалисты прививают против 9 особо опасных болезней животных, среди них — сибирская язва, бешенство и пастереллёз.

Кайырлы Казанов — руководитель отдела управления ветеринарии СКО:

— Также можно выделить проведение диагностических и аллергетических исследований. Здесь хочу напомнить владельцам животных, чтобы предоставляли своих животных для ветеринарной обработки.

Объезжать будут как крупные хозяйства, так и мелкие подворья. Плановые весенние ветеринарные обработки животных начнутся в этом месяце. Специалисты напоминают, что процедура бесплатная.

Жанель Бисенбаева