В исправительном учреждении ЕС 164/6 прошёл традиционный праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

Концерт, посвященный международному женскому дню, в стенах исправительного учреждения уже традиция. Осужденные подготовили трогательную программу: стихи собственного сочинения, песни, постановки. Их выступление вызвало искренние эмоции у тех, кто был в зрительном зале.

Юлия Топорникова, заключённая учреждения ЕС- 164/6:

— Мы чувствуем, что нас любят. Это позволяет нашим сердцам освободиться. У меня, к сожалению, нет родителей. Свою песню я посвятила женщинам, у которых есть дети. Они скучают по ним. Я желаю каждой женщине тепла. Всех поздравляю с праздником.

Под конец выступления осуждённых женской колонии ждал приятный подарок. К 8 марта сюрприз им приготовили родственники и близкие. Они записали видеоролик с поздравлениями.



— Концерт очень хороший. Прекрасно, когда здесь проводятся такие мероприятия.

— Мы увидели поздравления наших близких, родных, детей. Не каждый день можем их увидеть. Люди видят все, не только я одна. Очень приятно.

— Спасибо большое за концерт, трогательно. Особенно в конце. Очень приятно. Всех с праздником.

Даурен Садвакасов, заместитель начальника учреждения ЕС- 164/6:

— В преддверии 8 марта мы проводим психологическое мероприятие «Мама- ты моё сердце». Направлено оно для побуждения материнских чувств и нравственно-этического воспитания. Мероприятие проходит ежегодно. 10 планируем проводить мероприятие, которое посвятим празднику Наурызу.

В стенах учреждения сейчас отбывают наказание 240 женщин.

Абай Альжанов