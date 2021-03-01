В Петропавловске завершился Кубок Северного Казахстана по кикбоксингу

Спорт

21:06 1 Марта 2021

Абай Альжанов, корреспондент:

— Позади 3 дня соревнований. Наступили финальные бои за чемпионство. Всего на Кубке Северного Казахстана представлено 12 весовых категорий. Борются за право называться лучшими кикбоксерами страны в заключительном этапе 30 спортсменов. Кто в итоге станет обладателем золотых медалей? Скоро узнаем.

Наступает решающий момент для бойцов. 3 раунд. До конца поединка считанные секунды. Молодой кикбоксер из столицы Батырхан Куандыков идет напролом, прижимая оппонента к углу ринга. Он смело уворачивается от атак павлодарского спортсмена, без промедления наносит ответные контрудары, которые в отличие от соперника, достигают своей цели. Итог — безоговорочная победа и титул чемпиона. Бойцы состязались в весовой категории до 63,5 килограммов.

Батырхан Куандыков, участник соревнований, г.Нур-Султан :

 — Мне 18 лет, кикбоксингом занимаюсь уже 5 лет. Все бойцы достойные. На соревнованиях я провёл 2 поединка и выиграл. Рад и горд, что удалось взять чемпионство. Спасибо всем за поддержку, особенно тренерскому штабу. Впереди подготовка к следующим стартам.

А это финальный бой в весе 75 килограммов. На ринге выступает наш земляк Айбек Тулебаев и соперник из Павлодара. Североказахстанец смотрится очень уверенно и доминирует в матче.

За упорство, стремление и веру в себя судьба наградила Айбека. Единогласным решением судей петропавловец становится победителем.

Айбек Тулебаев, участник соревнований, СКО:

— Соревнования прошли на хорошем уровне. В таких соревнованиях я принимаю участие больше 10 лет. Стараемся, развиваемся с каждым разом. Где-то опыта набираем, а где-то лучше становимся. 1.08 Карантин плохо повлиял. Соревнований было меньше, многое потеряли.

Кубок Северного Казахстана по кикбокингу стартовал 24 февраля. Участие в нем приняли 13 команд и более 100 спортсменов из разных регионов страны. Соревнования приурочили 30-летию независимости страны и выводу советских войск из Афганистана. В этом году из-за коронавируса формат первенства претерпел изменения.

Руслан Есеналин, президент федерации кикбоксинга СКО:

— В финале у нас участвуют международники, сборная страны. Из-за пандемии мы не смогли пригласить бойцов из России, Кыргызстана, Узбекистана. Гости из ближнего зарубежья всегда принимают участие в турнире. В этом году пройдет чемпионат мира перед первенством Казахстана. Поэтому Кубок Северного Казахстана это хороший старт. Я думаю, что большие победы у нас не за горами.

В общекомандном зачёте североказахстанские бойцы заняли почётное 2 место. В копилке сборной 4 золотые медали, 5 серебряных и 8 бронзовых. На высшую ступень пьедестала поднялись спортсмены из столицы. Бронза досталась Костанайской области.

 

 

Абай Альжанов

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