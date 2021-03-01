Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

Новости МТРК

21:31 1 Марта 2021

«Мы добьемся поставленной цели — построим справедливое общество и укрепим нашу государственность»- говорится в тексте поздравления. За созидательный труд во имя Родины казахстанцев поблагодарил и Елбасы Нурсултан Назарбаев. Именно он предложил учредить День благодарности всех этносов друг к другу в 2015 году.

Касым-Жомарт Токаев:

— От всей души поздравляю вас с Днем благодарности! Этот замечательный праздник, объявленный Елбасы на сессии Ассамблеи народа в 2015 году, обрел особый смысл и глубокую символику. Его ценности олицетворяют прочные традиции взаимопомощи и несокрушимого единства нашего народа. Опираясь на них, мы возродили государственность, преодолели все вызовы и подходим к 30-летнему рубежу нашей Независимости с большим багажом достижений в социально-экономическом развитии и на международной арене.

 

Жанель Бисенбаева

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