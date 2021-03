День открытых дверей для школьников провели петропавловские огнеборцы в пожарной части №2 г.Петропавловска

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Это пожарная часть №2 г. Петропавловска. Именно отсюда огнеборцы спешат к месту проишествия. Первое о чём спасатели рассказывают ребятам — это об истории здания. Дальше — больше. Ученики познакомились с «арсеналом» подразделения, а любопытные смогли на себе примерить снаряжение бойцов.

— Все здесь очень интересно. Спасибо спасателям, что организовали для нас такую экскурсию. Больше всего мне понравились машины с автолестницами.

Самое интересное гостям показали чуть позже. Для них пожарные организовали специальное учение. По сценарию в одном из жилых домов «вспыхнула» квартира. На спасение погорельцам выехал отряд части. Не проходит и пары минут, как огнеборцы спасают семью. Не обошлось, конечно, без спецтехники и слаженной командной работы.

Марат Муратов –начальник управления гражданской обороны:

— А еще школьникам показали высокопроходимый внедорожник «Трэкол». Спецтехника ценится за свою надежность и безотказность даже в самых суровых условиях. Этой зимой «Трэкол» уже не раз выручал спасателей при поиске потерявшихся североказахстанцев. Всего в Петропавловске насчитывается 5 пожарных частей. Ежедневно там несут службу 800 спасателей.

Абай Альжанов