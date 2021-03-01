День открытых дверей для школьников провели петропавловские огнеборцы в пожарной части №2 г.Петропавловска

Дети/молодежь, ДЧС

21:23 1 Марта 2021

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Это пожарная часть №2 г. Петропавловска. Именно отсюда огнеборцы спешат к месту проишествия. Первое о чём спасатели рассказывают ребятам — это об истории здания. Дальше — больше. Ученики познакомились с «арсеналом» подразделения, а любопытные смогли на себе примерить снаряжение бойцов.

— Все здесь очень интересно. Спасибо спасателям, что организовали для нас такую экскурсию. Больше всего мне понравились машины с автолестницами.

Самое интересное гостям показали чуть позже. Для них пожарные организовали специальное учение. По сценарию в одном из жилых домов «вспыхнула» квартира. На спасение погорельцам выехал отряд части. Не проходит и пары минут, как огнеборцы спасают семью. Не обошлось, конечно, без спецтехники и слаженной командной работы.

Марат  Муратов –начальник управления гражданской обороны:

— А еще школьникам показали высокопроходимый внедорожник «Трэкол». Спецтехника ценится за свою надежность и безотказность даже в самых суровых условиях. Этой зимой «Трэкол» уже не раз выручал спасателей при поиске потерявшихся североказахстанцев. Всего в Петропавловске насчитывается 5 пожарных частей. Ежедневно там несут службу 800 спасателей.

 

 

 

Абай Альжанов

 

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