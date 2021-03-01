Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

Новости МТРК

21:31 1 Марта 2021

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

«Мы добьемся поставленной цели — построим справедливое общество и укрепим нашу государственность»- говорится в тексте поздравления. За созидательный труд во имя Родины казахстанцев поблагодарил и Елбасы Нурсултан Назарбаев. Именно он предложил учредить День благодарности всех этносов друг к другу в 2015 году.

Касым-Жомарт Токаев:

— От всей души поздравляю вас с Днем благодарности! Этот замечательный праздник, объявленный Елбасы на сессии Ассамблеи народа в 2015 году, обрел особый смысл и глубокую символику. Его ценности олицетворяют прочные традиции взаимопомощи и несокрушимого единства нашего народа. Опираясь на них, мы возродили государственность, преодолели все вызовы и подходим к 30-летнему рубежу нашей Независимости с большим багажом достижений в социально-экономическом развитии и на международной арене.

 

Жанель Бисенбаева

Читайте также

За 2020 год на 22 процента вырос объем бизнес-депозитов
Подать заявку на госслужбу теперь можно, не выходя из дома
Повысить качество контента и усилить конкурентоспособность казахоязычных СМИ
В Петропавловске прошло заседание фракции ведущей партии страны
Польский технолог провел мастер-класс для студентов Kozybayev University
Купюры номиналом 200 тенге обязательны к приему по всем видам платежей
В заповеднике «Красный бор» подкармливают и охраняют диких животных
Впервые за 10 лет пчёлы зимуют в северном регионе
К.Токаев подписал указ о призыве на срочную воинскую службу
С начала февраля природоохранная служба приступила к аэрации
Информацию о счетах казахстанцев в офшорах рассекретят в 2021 году
Услуга «Налоговый кошелек» действует в мобильном приложении КГД МФ РК