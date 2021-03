22 года со дня образования партии » Nur Otan

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Галина Болбачан около 3 лет была активисткой: работала с молодежью, помогала нуждающиеся. Ее труд заметили, пригласили присоединиться к партии. Она охотно приняла предложение, и с сентября начала трудиться в молодежном крыле «Жас Отана». Говорит, здесь получила интересный опыт общественной работы. В минувшую пятницу Галине вручили партийный билет.



Галина Болбачан, консультант молодежного крыла «Jas Otan»:

— Для меня сегодня оказалось очень большой честью присутствовать здесь и быть в числе тех людей, которые получили свои партийные билеты. Очень здорово, что сегодня у нас прошло все так торжественно. Я постараюсь быть достойной партии и поддерживать все ее инициативы.

Всего свои партийные билеты получили 8 североказахстанцев. Это молодые предприниматели, жасотановцы и специалисты музейного комплекса «Резиденция Абылай хана». Также в этот день 5 нуротановским активистам вручили благодарственные письма.

Ильяс Сабдинов, пресс-секретарь СКОФ партии «Nur Otan»:

— Это певцы, акыны, режиссеры, работники филармонии они принимали самое непосредственное участие у нас в предвыборной агитации. Призывали голосовать за Нур Отан. Ну итог мы знаем, это наша победа.

Сейчас в рядах партии «Nur Otan» более 26 тысяч североказахстанцев. Каждый из них участвует во всех проектах. Планов у нуротановцев много. Дорожная карта по реализации предвыборной программы включает в себя 30 ключевых направлений. Они ориентированы на обеспечение стабильности развития экономики, сохранение занятости и создание новых рабочих мест.

Анастасия Остертак