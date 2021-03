1 марта в Казахстане отмечают День благодарности

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Дальневосточные корейцы были в числе первых спецпереселенцев. Чаще всего обвиняли их в якобы шпионаже для Японии. Есть доказательства или нет, роли не играло. Неугодных насильственно депортировали целыми семьями. Осенью 1937 года эшелон отправили в казахскую степь. В одном из вагонов были прабабушка и прадедушка Алексея Хана. Шестеро детей и пара чемоданов, всё, что разрешили взять. Какая местность станет их новым домом, не знали. На всякий случай приготовили самую теплую одежду. Только вот пальто для дальневосточного климата оказались совсем некстати на севере Казахстана в начале зимы. Вагон отцепили в Акмолинской области.

Алексей Хан, председатель корейского этнокультурного центра «Хангук Казахстан» АНК СКО:

— Первую зиму жили в землянках. Очень сильно помогло местное население. Когда они увидели, что людей просто выгрузили в поле, через несколько дней местные жители начали приносить еду, одежду. Когда начались холода, начали забирать маленьких детей к себе в дома.

Позже и взрослых приютили, кого в пристройках, кого в сараях. Так и пережили первую зиму. И когда говорят «делили последний кусок хлеба», не приукрашивают. В годы депортации коренное население с трудом выживало в степи.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:

— Очень тяжёлые 30-40 годы. Сам казахский народ испытывал серьёзные лишения. Джут, голод. В результате непродуманной политики Советской власти.

В семьях спецпереселенцев редко рассказывают о годах депортации. Так было и у Евгения Райтенбаха. Подробности самых печальных страниц истории семьи искали в архивах, в итоге нашли некоторые данные в церковной документации. В ноябре 1941 года дедушку забрали в трудовую армию, бабушку Евгения и 4 дочек депортировали из Грузии в село Семиозёрку, ныне это Жамбылский район. Немецкая семья в начале Великой Отечественной оказалась в голой степи в лютый мороз.



Евгений Райтенбах, член немецкого культурного центра «Видергебурт» АНК СКО:

-Трудно было объяснять, откуда эти немцы взялись. Доказать, что они уже 300 лет живут в России. Наверняка, уже некоторые получили похоронки. Но, тем не менее, их приняли. Больше того, рядом жила казахская семья. Хозяйка казашка постоянно забирала мою маму, научила её прясть. И просила бабушку: «Отдай Лизу нам на воспитание».



Потому что чужой беды не бывает. И в степи тогда не делились на «своих» и «приезжих». Помогали каждому чем могли. Примечательно, что это не было обязанностью, напротив, власть такое не поощряла. Просто по-другому коренное население не могло. За эту руку помощи в годы бесчеловечности другие этносы и благодарят казахский народ.

Чингиз Курбанов, председатель азербайджанского культурного центра АНК СКО:

— Впервые азербайджанцы прибыли в Казахстан в 30-ых года по решению НКВД. Выселены были на юг Казахстана. Затем второе переселение было в 1944 году. Грузинских азербайджанцев переселили. В таких трудных условиях они выжили. Особенно 30-44 годы. Мы азербайджанцы благодарны казахскому народу.

Людей оставили без дома вдали от родины, но даже на почве отчаяния, голода и холода может вырасти нечто прекрасное и светлое — крепкая дружба десятков этносов. Стоило только удобрить эту землю отзывчивостью и добротой.

Айгерим Мукашева