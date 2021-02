За 2020 год на 22 процента вырос объем бизнес-депозитов

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Согласно данным ranking.kz, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией Covid-19, в Казахстане за 2020 год на 22% вырос объем бизнес-депозитов, размещенных в банках. К началу 2021 года их общая сумма достигла отметки — 10,62 трлн тг. При этом предприниматели доверяют свои средства не всем отечественным БВУ.

В тройку лидеров по приросту бизнес-вкладов по итогам 2020 года вошел Банк ВТБ (Казахстан), увеличивший за год этот показатель в 2,3 раза. Причем вклады юридических лиц занимают больше 80% депозитного портфеля ВТБ. Мы обратились к представителям банка за комментариями о том, чем они привлекали бизнес-клиентов в такой непростой период?

Дмитрий Забелло — председатель правления Банка ВТБ (Казахстан):



— В первую очередь наши клиенты ориентируются на высокий кредитный рейтинг — «BB+/B», с прогнозом «Стабильный», присвоенный ВТБ агентством Standard and Poor’s. Это один из самых высоких показателей среди казахстанских банков, который говорит о высокой надежности финансового института.



Кредитные рейтинги присуждаются международными независимыми агентствами. Такими, как Moody’s, Standard and Poor’s и Fitch Ratings, и они показывают, насколько банк способен отвечать по своим обязательствам перед клиентами. Наиболее надежные из них имеют кредитные рейтинги выше категории «С». Если рейтинг ниже, например «D», то это говорит о том, что банк уже имеет серьезные проблемы».

Дмитрий Забелло — председатель правления Банка ВТБ (Казахстан):



— Мы видим, что сегодня бизнес сменил приоритеты. Теперь выбирая банк для размещения вклада предприниматели в первую очередь обращают внимание на стабильность банка, а уже потом на прибыльность самого депозита. До пандемии было наоборот. Бизнесу сейчас очень важно иметь гарантию того, что его финансы находятся в безопасности.



Если физические лица сейчас могут позволить себе открыть вклад в том банке, который просто даст самую высокую ставку, то бизнес, в первую очередь, оценивает его надежность. Дело в том, что на текущие счета и депозиты физ. лиц распространяется действие государственной системы страхования вкладов, в рамках которой при банкротстве банка государство обязуется вернуть вкладчикам их деньги в пределах установленных лимитов. Общая сумма составляет: до 15 млн тенге по сберегательным депозитам и 10 млн — по другим депозитам в тенге, 5 млн — в иностранной валюте (в тенговом эквиваленте). А вот вклады бизнеса государство не страхует. Видимо поэтому в сложной экономической ситуации предприниматели стали серьезней относиться к надежности банков.

Елена Лебедева — директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Петропавловске:

— Кроме рейтинга в 2020 году бизнес-клиенты стали обращать особое внимание на наличие в банке интернет и мобильного банкинга. Это приобрело особую актуальность еще во время первого локдауна и остается в трендах. По прогнозам наших аналитиков, дальше потребность в дистанционном обслуживании будет только нарастать. По этой причине многие банки, в том числе и Банк ВТБ (Казахстан) сейчас активно развивают и совершенствуют онлайн сервисы для бизнеса.



Подытожив сказанное, можно предположить, что формула выбора банка для размещения бизнес-депозита сегодня выглядит так: высокий кредитный рейтинг + возможность дистанционного обслуживания.

