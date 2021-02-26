Впервые за 10 лет пчёлы зимуют в северном регионе

Новости МТРК, Разное

21:01 26 Февраля 2021

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Немного на сладкую тему.  Раньше пчел отправляли на юг страны. Для полосатых тружениц в ТОО «Пасека Кызылжар» создали все условия, чтобы они благоприятно переждали холода.

О том, что летом производители полезного и любимого многими продукта- мёда — трудятся, почти не отдыхая, знают даже дети. В теплый летний денек пчёлки-труженицы вылетают из улья на поиски цветов, полных нектара. Но, что же делают крылатые насекомые, когда наступают холода и природа засыпает… Конечно, как и многие представители животного мира- зимуют.

О том, как живут пчелы Олег Гаврилов знает давно. Увлечение 30-летней давности, теперь стало делом всей его жизни. В этом году пчеловод решился на эксперимент. Впервые за 10 лет полосатые труженицы остались зимовать в северном регионе. Раньше их отправляли на юг, но это хлопотно и затратно, да и пандемия внесла свои коррективы.

Жанель Бисенбаева- корреспондент:

— В этом омшанике созданы все условия для зимовки пчел: хорошая вентиляция, благоприятная температура и подходящая влажность. Сладким сном здесь спят порядка 50 семей, это около 400 тысяч пчел.

Целое мини-государство, со своими законами и правилами. В омшанике достаточно темно- это одно из важный условий благоприятной зимовки пчёл. Резкий свет, говорит опытный пасечник, «возбуждает» крылатых насекомых. Тревожить их в этот период не стоит. Желательно обеспечить полный покой.

Олег Гаврилов, директор ТОО «Пасека Кызылжар»:

— Улей у нас многокорпусной. У нас пчелы живут в дуплах. И эта система похожа на систему природного пчеловодства. Вот мы уже с ними второй год работаем. Пчелам не жарко, хорошо себя показала эта система. Продуктивность увеличилась.

Карника, бакфаст, карпатка. Последние отличаются своей выносливостью и трудолюбием. Да и в отличие от других пчелок эти дают меда в разы больше и быстрее. В год они приносят до 10 тонн сладкого лакомства.

Олег Гаврилов, директор ТОО «Пасека Кызылжар»:

— Они подходят к нашим северным условиям. Зарекомендовали в области себя хорошо. То есть они могут летать в холодную, дождливую погоду.

Находятся здесь полосатые труженицы с середины ноября. Позимовать им придётся еще порядка месяца. А вот полакомиться сладким нектаром можно будет уже к концу июня. И первый собранный мёд отличается от последующих сборов утонченным ароматом, изысканным вкусом и, конечно, же своей полезностью.

Жанель  Бисенбаева

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