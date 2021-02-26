В районе Магжана Жумабаева проходит месячник пожарной безопасности

Новости МТРК, ДЧС

21:06 26 Февраля 2021

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Спасатели региона напоминают о правилах пожарной безопасности. В рамках месячника на территории района Магжана Жумабаева специалисты проводят агитационные и профилактические работы. Жителям жилого сектора объясняют элементарные правила безопасности.

Месячник пожарной безопасности стартовал 5 февраля. Особое внимание уделяется проверке мест проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких пожилых людей, инвалидов, многодетных и неблагополучных семей. Гражданам вручаются листовки, памятки с инструкциями о соблюдении необходимых мер в случае возникновения чрезвычайной ситуации, и напоминают о том, что нужно не допускать игр детей с огнем. Работа в данном направлении продолжается!

Анастасия Остертак

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