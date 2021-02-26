С 1 марта число мест в дежурных группах детских садов СКО будет увеличено

Дети/молодежь

21:03 26 Февраля 2021

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Об этом на своей странице в инстаграм сообщил глава региона. Такое решение было принято из-за многочисленных обращении родителей, пояснил аким области. Кумар Аксакалов подчеркнул, что сейчас дежурные группы заполнены только на половину. Созданию дополнительных мест в дошкольных учреждениях сейчас ничего не препятствует. Эпид. обстановка в Северном Казахстане стабильная.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Мы перешли в «зеленую» зону, что позволяет нам ослабить карантинные ограничения. И уже со следующей недели мы увеличим число мест в дежурных группах. Мы сможем охватить дошкольным образованием как можно больше ребятишек. Я благодарен всем родителям за то, что вы проявили понимание и терпение, так необходимые в этот сложный период.

Анжелика Сычёва

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